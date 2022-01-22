Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
AA / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

H.E. idaresindeki 41 HJ 610 plakalı otomobil, Kayacık Mahallesi Ali Rıza Arslanalp Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen S.Ş'ye (62) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri

Karamürsel, Otomobil, Kocaeli, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title