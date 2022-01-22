Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
AA / Melih Palas - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
H.E. idaresindeki 41 HJ 610 plakalı otomobil, Kayacık Mahallesi Ali Rıza Arslanalp Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen S.Ş'ye (62) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri