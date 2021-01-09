Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya öldü
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Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

09.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:02
Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikametinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu Sayed F'ye (36) çarptı.

Olay yerinde yaşamını yitiren yayanın cesedi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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