Kocaeli'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

10.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:40
Kocaeli'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde Mustafa S. yönetimindeki 41 AFY 710 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FY 3034 plakalı otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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