Kocaeli'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Turgut K. yönetimindeki 37 ABL 735 plakalı motosiklete, İstasyon Mahallesi geçişinde plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Kazada yaralanan Turgut K, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Turgut K'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

Kocaeli'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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