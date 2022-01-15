Kocaeli'de otomobilin çarptığı kişi yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kanala düşen aracı kurtarmaya çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kanala düşen aracı kurtarmaya çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Şekerpınar Mahallesi'nde G.G. idaresindeki 42 AGT 347 plakalı otomobil, bariyere çarparak kanala düştü.
Kazayı görenlerin aracı kanaldan çıkarmaya çalıştığı sırada B.İ. yönetimindeki 34 GH 6842 plakalı otomobil C.Ç'ye çarptı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri