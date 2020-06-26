Kocaeli'de otomobilin çarptığı kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
26.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:51
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı'nda, M.A. yönetimindeki 34 CKS 516 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Bülent Altuntaş'a çarptı.
Kazada yaralanan Altuntaş, olay yerine gelen sağlık ekibince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA