Kocaeli'de otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı ağır yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kağıt toplayıcısı hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kağıt toplayıcısı hastaneye kaldırıldı.
İstiklal Mahallesi Topçular Caddesi'nde Sefa D. yönetimindeki 35 AS 5554 plakalı otomobil, yaya yolu bulunmayan battıçıktıya kağıt topladığı el arabasıyla giren kişiye ve daha sonra karşı yönden gelen Kenan Ş. idaresindeki 76 DS 731 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve üzerinden kimlik çıkmayan kağıt toplayıcısı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal