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Kocaeli'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın tedavi altına alındı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın tedavi altına alındı.

Tatlıkuyu Mahallesi 1301 Sokak'ta O.K. idaresindeki 34 BKD 589 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İ.S'ye (21) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadın yaralandı.

Yaralı kadın, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Tatlıkuyu, Otomobil, Kocaeli, Gebze, Güncel, Haberler

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