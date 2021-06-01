Kocaeli'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Sultanorhan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Ergün A. idaresindeki 41 KN 288 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mine K'ye çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Mine K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal