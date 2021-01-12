Kocaeli'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı
12.01.2021 20:29 | Son Güncelleme: 12.01.2021 20:32
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan kadın, yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan kadın, yaralandı.
Osmanyılmaz Mahallesi D-100 yan yolunda karşıya geçmeye çalışan İ.Ö'ye S.G'nin kullandığı 06 SK 274 plakalı otomobil çarptı.
Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal