Kocaeli'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı
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Kocaeli'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı

12.01.2021 20:29 | Son Güncelleme: 12.01.2021 20:32
Kocaeli'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan kadın, yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan kadın, yaralandı.

Osmanyılmaz Mahallesi D-100 yan yolunda karşıya geçmeye çalışan İ.Ö'ye S.G'nin kullandığı 06 SK 274 plakalı otomobil çarptı.

Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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