Kocaeli'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü
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Kocaeli'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, plakası tespit edilemeyen otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

17.02.2020 23:40 | Son Güncelleme: 17.02.2020 23:40
Kocaeli'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü

'nin ilçesinde, plakası tespit edilemeyen otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde bisikletle seyir halinde olan Mehmet Şıkoğlu'na plakası tespit edilemeyen siyah bir otomobil çarparak kaçtı.

Ağır yaralanan Şıkoğlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, otomobilin tespiti için güzergahtaki kameraları incelemeye başladı.

Kaynak: AA
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