Otomobile çarpan motosiklet yolcu otobüsünün altına girdi: 2 yaralı
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Otomobile çarpan motosiklet yolcu otobüsünün altına girdi: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobile çarptıktan sonra yolcu otobüsünün altına giren motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobile çarptıktan sonra yolcu otobüsünün altına giren motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Mürsel K'nin kullandığı 55 AFK 660 plakalı motosiklet, Osmangazi Köprüsü ayrımında Ali A. yönetimindeki 34 AEM 024 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet daha sonra orta şeritte seyreden Murat S. idaresindeki 19 KK 940 plakalı yolcu otobüsünün altına girdi.

Kazada, motosiklet sürücüsü Mürsel K. ile yanındaki Figen K. yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri, Mürsel K'yi Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, Figen K'yi de Dilovası Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Otomobile çarpan motosiklet yolcu otobüsünün altına girdi: 2 yaralı
Otomobile çarpan motosiklet yolcu otobüsünün altına girdi: 2 yaralı
Otomobile çarpan motosiklet yolcu otobüsünün altına girdi: 2 yaralı
Otomobile çarpan motosiklet yolcu otobüsünün altına girdi: 2 yaralı
Otomobile çarpan motosiklet yolcu otobüsünün altına girdi: 2 yaralı
Otomobile çarpan motosiklet yolcu otobüsünün altına girdi: 2 yaralı
Otomobile çarpan motosiklet yolcu otobüsünün altına girdi: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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