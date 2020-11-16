Kocaeli'de otomobilden 200 bin lira çalan 3 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocaeli'de otomobilden 200 bin lira çalan 3 şüpheli tutuklandı

16.11.2020 16:13 | Son Güncelleme: 16.11.2020 16:17
Kocaeli'de otomobilden 200 bin lira çalan 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir otomobilden 200 bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir otomobilden 200 bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 1 ay önce Çayırova ilçesinde bir otomobilden 200 bin lira çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan çalışma sonucunda olayın şüphelilerinin Ş.M, L.K. ve Ş.M. olduğunu tespit etti.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, hakkında kesinleşmiş 21 yıl 10 ay hapis cezası bulunan L.K'yi 7 Kasım, diğer şüphelileri ise 13 Kasım'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

İlgili Haberler

Evden 4 bin 500 lira çalan şüpheli tutuklandı
Evden 4 bin 500 lira çalan şüpheli tutuklandı
Lastiğini patlatıp sürücüsünü oyaladıkları otomobilden 55 bin lira çaldılar
Lastiğini patlatıp sürücüsünü oyaladıkları otomobilden 55 bin lira çaldılar
'Otomobil dolandırıcılığı' yapan 3 şüpheli tutuklandı (2)
"Otomobil dolandırıcılığı" yapan 3 şüpheli tutuklandı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Donald Trump Kamala Harris Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Demet Akalın Timur Selçuk Aydemir Akbaş
Spor Abdullah Avcı Sergen Yalçın Lewis Hamilton Malcolm Thomas Sebastian Vettel
Daha Fazla Kız Rusya Medya Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de otomobilden 200 bin lira çalan 3 şüpheli tutuklandı - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 16:19:35. #1.15#
title