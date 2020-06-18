Kocaeli'de otomobilde yangın çıktı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı apartmanın otoparkında bulunan bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı apartmanın otoparkında bulunan bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Güzeller Mahallesi Şehit Mevlüt Duru Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın kapalı otoparkında bulunan otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA