Kocaeli'de otomobilde kilitli kalan 1,5 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de otomobilde kilitli kalan 1,5 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

Kocaeli'de otomobilde kilitli kalan 1,5 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilde kilitli kalan 1,5 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye yetişti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilde kilitli kalan 1,5 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye yetişti.

Köşklüçeşme Mahallesi 509 Sokak'ta baba Erhan Dengiz ve 1,5 yaşındaki Emirhan, akraba ziyaretine gitmek için araca bindi.

Anahtarı kontağa takan Erhan Dengiz, daha sonra araçtan indi.

O sırada çocuğun anahtarın kumandasına dokunmasıyla kapılar otomatik kilitlendi.

Bunun üzerine baba Dengiz, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, Emirhan'ı araçtan çıkarabilmek için çalışma başlattı.

Ekipler, zorlayarak indirdikleri otomobilin camından demir çubuk yardımıyla anahtarın kontaktan çekilmesi sağladı.

Çocuk, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin alkışlarıyla otomobilden çıkarıldı.

Kocaeli'de otomobilde kilitli kalan 1,5 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı
Kocaeli'de otomobilde kilitli kalan 1,5 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı
Kocaeli'de otomobilde kilitli kalan 1,5 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı
Kocaeli'de otomobilde kilitli kalan 1,5 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

Avrasya Tüneli araç yangını nedeniyle kapatıldı
Avrasya Tüneli araç yangını nedeniyle kapatıldı
Son dakika: SİLİVRİ'DE İŞYERİNDE PATLAMA; KAYNAK YAPAN İŞÇİ ÖLDÜ
Son dakika: SİLİVRİ'DE İŞYERİNDE PATLAMA; KAYNAK YAPAN İŞÇİ ÖLDÜ
Bu mezar tam 7 metre! Evlenecek olan da askere gidecek olan da oraya koşuyor
Bu mezar tam 7 metre! Evlenecek olan da askere gidecek olan da oraya koşuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hasan Polatkan Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Beren Saat Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Enes Ünal Şenol Güneş Ergin Ataman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli'de otomobilde kilitli kalan 1,5 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 16:07:36. #1.15#

title