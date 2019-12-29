Kocaeli'de otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı
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Kocaeli'de otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

29.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:04
Kocaeli'de otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı

'nin Çayırova ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 'nda yönüne giden E.Y'nin kullandığı 59 FJ 158 plakalı otomobil, Gebze Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki su kanalına girdi.

Kazada, otomobilde bulunan G.A. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA
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