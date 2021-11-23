Kocaeli'de otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı, 1 çocuk yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı, 1 çocuk yaralandı

AA / Melih Palas - Haberler | Güncel
Kocaeli'de otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı, 1 çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir çocuk yaralandı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir çocuk yaralandı.

D-130 kara yolunda Gölcük istikametinde seyreden S.Ş. (29) idaresindeki 77 AAV 495 plakalı otomobil, Kayacık Mahallesi Ankara Evleri mevkisinde, aynı yönde giden O.K. (21) yönetimindeki 41 ABE 014 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan 4 yaşındaki E.Ş. yaralandı.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. ???????

Son Dakika | ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Son Dakika | ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

 Başı taşla ezilen Ayşegül'ün cenazesinde babanın sözleri yürekleri dağladı: Rüyalarımda göreceğim seni

Başı taşla ezilen Ayşegül'ün cenazesinde babanın sözleri yürekleri dağladı: Rüyalarımda göreceğim seni

 Kocaeli'de yabancı uyruklu kişinin cinsel saldırısına uğrayan genç kız öldü

Kocaeli'de yabancı uyruklu kişinin cinsel saldırısına uğrayan genç kız öldü

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title