Kocaeli'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beylikbağı Mahallesi geçişinde Y.C.C. idaresindeki 34 SP 2544 plakalı otomobil, M.Ş'nin kullandığı 16 APT 796 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Y.C.C, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Y.C.C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemelerin ardından merkez mezarlığı morguna kaldırıldı.
AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri