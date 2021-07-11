Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda Bünyamin K'nin kullandığı 41 AGA 130 plakalı otomobil, orta refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Savrulan otomobil, karşı şeride geçerek şarampole devrildi. Vatandaşların haber vermesi sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki Mustafa G. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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