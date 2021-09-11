Kocaeli'de otomobil park halindeki tankere çarptı: 3 yaralı - Haberler
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Kocaeli'de otomobil park halindeki tankere çarptı: 3 yaralı

AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
Kocaeli'de otomobil park halindeki tankere çarptı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Uzunbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde G.A. idaresindeki 77 AN 678 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki 41 ACC 431 plakalı tankere çarptı. Araçta sıkışan sürücüyü olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri bulunduğu yerden kurtardı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, eşi Z.A. ile çocukları K.A, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, otomobilin çekilmesiyle normale döndü.

Kocaeli'de otomobil park halindeki tankere çarptı: 3 yaralı

Kocaeli'de otomobil park halindeki tankere çarptı: 3 yaralı

AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri
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