Kocaeli'de otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı
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Kocaeli'de otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı
31.05.2020 22:33 | Son Güncelleme: 31.05.2020 23:10

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Donanma Mahallesi'nde seyreden Onur K. (23) yönetimindeki 41 TU 219 plakalı otomobil, İstiklal Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki Erhan Y'ye ait 41 AEB 510 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Onur K. ile bu araçta bulunan Muhammet Ali U. (22), itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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