Kocaeli'de otomobil kurşunlanmasına ilişkin 2 kişi yakalandı
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Kocaeli'de otomobil kurşunlanmasına ilişkin 2 kişi yakalandı

26.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:30
Kocaeli'de otomobil kurşunlanmasına ilişkin 2 kişi yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir vatandaşa ait otomobilin kurşunlanmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir vatandaşa ait otomobilin kurşunlanmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumaköy Mahallesi'nde 5 Şubat Cuma günü H.Ü'ye ait otomobile kimliğe belirsiz kişilerle silahla ateş edilmesi üzerine jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Çalışmalar kapsamında bölgedeki kameraları incelemeye alan Kocaeli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayın Y.E. ve M.E. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, ev, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramada 4 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Y. E ve M.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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