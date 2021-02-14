Kocaeli'de otomobil, iş yerinin vitrinine çarptı: 1 yaralı
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Kocaeli'de otomobil, iş yerinin vitrinine çarptı: 1 yaralı

14.02.2021 19:45 | Son Güncelleme: 14.02.2021 19:48
Kocaeli'de otomobil, iş yerinin vitrinine çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki otomobile ve bir iş yerinin vitrinine çarpan otomobildeki yolcu yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki otomobile ve bir iş yerinin vitrinine çarpan otomobildeki yolcu yaralandı.

Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde tramvay yolunda Nevin Ö. yönetimindeki 41 EC 243 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki 41 SS 876 plakalı otomobile, ardından da bir iş yerinin vitrin camına çarptı.

Kazada sürücünün otomobilde bulunan eşi Necmi Ö, hafif şekilde yaralandı.

Necmi Ö, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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