Kocaeli'de otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Eskihisar Mahallesi feribot iskelesi yolunda M.G. yönetimindeki 77 BE 205 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.G'nin kullandığı 34 G 87514 plakalı tır çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki S.G. ve H.G. yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
Servis aracı ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Servis aracı ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

 İSTANBUL-'İMAMOĞLU'NUN ÖZEL KALEMİYİM' DEDİ, 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BULUNDUĞU OTOMOBİLİN CAMINA TAŞ ATTI -1

İSTANBUL-'İMAMOĞLU'NUN ÖZEL KALEMİYİM' DEDİ, 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BULUNDUĞU OTOMOBİLİN CAMINA TAŞ ATTI -1
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Mehmet Erdem
Spor Nihat Özdemir Ozan Tufan Marcao Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Hamid Karzai
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kocaeli'de otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 09:43:36. #1.12#