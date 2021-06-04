Kocaeli'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı
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Kocaeli'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Beylikbağı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde İstanbul yönüne giden Hakan T. yönetimindeki 34 LC 0955 plakalı otomobil, Feniş kavşağında aynı istikamette seyreden S.Ç. idaresindeki 34 JH 2765 plakalı tırla çarpıştı.

Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kocaeli'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Kocaeli'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Kocaeli'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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