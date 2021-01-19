Kocaeli'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı
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Kocaeli'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

19.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:22
Kocaeli'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti Tavşanlı mevkisinde seyir halinde olan Ali Uğurlu yönetimindeki 34 HA 7760 plakalı otomobil, Ökkeş Karakuş idaresindeki 41 BZ 182 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Uğurlu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Uğurlu, ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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