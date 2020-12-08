Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

08.12.2020 22:53 | Son Güncelleme: 08.12.2020 23:23
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Kazanın meydana geldiği mevki Kazaya karışan araçlar Araçlarda meydana gelen hasar Araçların çekiciye yüklenmesi Kocaeli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kazanın meydana geldiği mevki

Kazaya karışan araçlar

Araçlarda meydana gelen hasar

Araçların çekiciye yüklenmesi Kocaeli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde Abdulhakim Karaosmanoğlu idaresindeki 34 BVT 478 plakalı otomobil ile Şahin Aburşu'nun kullandığı 34CJK 501 plakalı minibüs, Yukarı Yuvacık mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüs ve otobüsteki 4 kişi yaralandı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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