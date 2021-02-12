Otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı
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Otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

12.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:03

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-605 kara yolunda Kandıra istikametine giden Tekin B'nin kullandığı 41 AGJ 202 plakalı otomobil, cezaevi trafik ışıklarında Ömer D. idaresindeki 41 BG 262 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Tekin B. (24) ile yanındaki S.B. (43), Z.B.B. (10) ve E.R.B. (7) yaralandı.

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolun her iki istikametinde bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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