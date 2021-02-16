Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

16.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:46

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ayhan K. yönetimindeki 41 EE 632 plakalı otomobil ile Tanju O. idaresindeki 34 AAG 024 plakalı hafif ticari araç, D-605 kara yolu Gebeli mevkisinde çarpıştı.

Sürücüler ile Meliha K. ve Kerim O. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar, Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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