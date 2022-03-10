Kocaeli'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA - Fahri Haner - Güncel
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Kocaeli'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Gölcük Dumlupınar Mahallesi İnönü Caddesi'nde Adil K'nin kullandığı 41 AGM 978 motosiklet, Ömer A. yönetimindeki 34 DNE 203 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Fahri Haner - Güncel

Dumlupınar, Otomobil, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Haberler

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