Kocaeli'de otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı
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Kocaeli'de otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı

09.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:58
Kocaeli'de otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Aralık 2020'de ilçeden bir otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, olayı gerçekleştiren H.İ.U'yu Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, çoğunluğu hırsızlık suçundan 9 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Öte yandan şüphelinin 25 Eylül 2020'de İstanbul'da da bir otomobil hırsızlığı yaptığını belirlendi.

Çalınan aracın bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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