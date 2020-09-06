Kocaeli'de otomobil hırsızlığı şüphelileri yakalandı
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Kocaeli'de otomobil hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Kocaeli'de otomobil çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de otomobil hırsızlığı şüphelileri yakalandı
06.09.2020 20:11 | Son Güncelleme: 06.09.2020 20:32

Kocaeli'de otomobil çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gölcük ilçesinde otomobil hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler F.S ve O.S'yi, Sakarya'nın Hendek ilçesinde çalıntı araçla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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