Kocaeli'de otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Havuzlubahçe Mahallesi Kirazlıbahçe Caddesi'nde Yeniköy istikametine giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NH 6747 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan Yusuf Büyük (17) ve Emre Serin (17) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar Muhammed Ali Serin (18) ile Ada Batın Gündoğdu (15) çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olay yerindeki cenazeler, incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağır yaralanan Gündoğdu da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA