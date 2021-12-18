Kocaeli'de otomobil cayır cayır yandı - Haberler
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Kocaeli'de otomobil cayır cayır yandı

Kocaeli'de otomobil cayır cayır yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir otomobil alev alev yandı, o anlar vatandaşlar tarafından telefonla görüntülendi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir otomobil alev alev yandı, o anlar vatandaşlar tarafından telefonla görüntülendi.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke Hacı Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil cayır cayır yanmaya başladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın söndürüldü. O anlar vatandaşlar tarafından telefonla görüntülendi. Yangını çıkış nedeni ekipler tarafından araştırılıyor. - KOCAELİ

Kocaeli'de otomobil cayır cayır yandı

Kocaeli'de otomobil cayır cayır yandı

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