Kocaeli'de otomobil çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede otomobil çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Gerçekleştirilen çalışmanın ardından ekipler, şüpheliler Ç.A. ve U.Ç'yi Sakarya'da yakaladı.
Şüphelilerin benzer suçlardan kayıtları olduğu belirlenirken, araç sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız