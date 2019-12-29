Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

29.12.2019 08:26 | Son Güncelleme: 29.12.2019 09:00
Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

'nin ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu'nda Ankara yönüne giden Latif Yazıcıoğlu (35) idaresindeki 41 YN 777 plakalı otomobil, Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı.

Sürücü Yazıcıoğlu ve yanındaki Saffet Coşkun (33), itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Coşkun olay yerinden yaşamını yitirirken, Yazıcıoğlu ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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