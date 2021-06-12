Kocaeli'de otomobil bariyere çarptı: 5 yaralı
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Kocaeli'de otomobil bariyere çarptı: 5 yaralı

Kocaeli'de otomobil bariyere çarptı: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Cumhuriyet Mahallesi geçişinde Rıfat Ç. yönetimindeki 34 BLG 342 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de otomobil bariyere çarptı: 5 yaralı
Kocaeli'de otomobil bariyere çarptı: 5 yaralı
Kocaeli'de otomobil bariyere çarptı: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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