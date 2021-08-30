Kocaeli'de otomobil bariyere çarparak devrildi: 6 yaralı
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Kocaeli'de otomobil bariyere çarparak devrildi: 6 yaralı

Kocaeli'de otomobil bariyere çarparak devrildi: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarparak devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarparak devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kirazpınar Mahallesi Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde M.A. idaresindeki 34 AE 2780 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan 6 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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Kocaeli'de otomobil bariyere çarparak devrildi: 6 yaralı - Haberler
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