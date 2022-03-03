Otobüsün bagajında 126 kilogram eroin ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de polis ekiplerince bir otobüste yapılan aramada 126 kilogram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucuya geçit vermediklerini bildirdi.

Ekiplerin bir otobüsün üst bagajında zulalanmış halde 126 kilogram eroin ele geçirdiğini aktaran Tipioğlu, "Türk polisi her şartta kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir." ifadesini kullandı.