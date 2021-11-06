Kocaeli'de oto yıkamacıda çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de oto yıkamacıda çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

AA / Melih Palas - Haberler | Güncel
Kocaeli'de oto yıkamacıda çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde oto yıkamacıda çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde oto yıkamacıda çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

4 Temmuz Mahallesi Efe Dayı Sokak'ta oto yıkama dükkanı işleten N.B. (30) ve S.B. (28), iş yerine gelen K.C.V. (36) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işletmecilerin tabancayla ateş ettiği K.C.V. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille hastaneye götürülen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan N.B. ve S.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli'de oto yıkamacıda çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kocaeli'de oto yıkamacıda çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kocaeli'de oto yıkamacıda çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri
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