Kocaeli'de oto hırsızlık iddiasına tutuklama
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Kocaeli'de oto hırsızlık iddiasına tutuklama

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kocaeli'de oto hırsızlık iddiasına tutuklama
21.09.2020 18:59 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:02

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Başiskele'de bir otomobilin çalınması olayına ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin K.U. ve F.A. olduğunu tespit etti.

Gölcük'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Benzer suçlardan 16 kaydı olduğu öğrenilen K.U, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, F.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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