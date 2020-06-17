Kocaeli'de oto hırsızlığı şüphelisi yakalandı
Kocaeli'de otomobil çaldığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı.
17.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:23
Kocaeli'de otomobil çaldığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Başiskele ilçesinde 12 Haziran'da, bir otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerin Başiskele ilçesinde bulduğu çalınan otomobil, 14 Haziran'da sahibine teslim etti. Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli E.B'yi dün İzmit ilçesinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA