Otelden 96 televizyon çaldığı iddia edilen eski çalışan tutuklandı
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Otelden 96 televizyon çaldığı iddia edilen eski çalışan tutuklandı

21.01.2021 10:19 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:01

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki bir otelden 96 televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki bir otelden 96 televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçedeki bir otelden 96 televizyon çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, otelin eski çalışanı R.Ç. ile İ.G'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ç. tutuklandı, İ.G. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen televizyonlar ise sahibine teslim edildi.

Otelden 96 televizyon çaldığı iddia edilen eski çalışan tutuklandı
Otelden 96 televizyon çaldığı iddia edilen eski çalışan tutuklandı
Otelden 96 televizyon çaldığı iddia edilen eski çalışan tutuklandı
Otelden 96 televizyon çaldığı iddia edilen eski çalışan tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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