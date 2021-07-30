Kocaeli'de ormanlık alanlara girmek yasaklandı
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Kocaeli'de ormanlık alanlara girmek yasaklandı

Kocaeli'de ormanlık alanlara girmek yasaklandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını bildirdi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını bildirdi.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olası orman yangınlarına karşı önlem alındığını belirtti.

Hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin, ateş yakılmasının ve havai fişek atılmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığını aktaran Yavuz, "Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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