Kocaeli'de ormanlık alanda ekili 200 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ormanlık alanda ekili 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.
20.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:56
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ormanlık alanda ekili 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Yassıbağ köyü Kargaköy mevkisindeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi.
Ekiplerin ormanlık alanda yaptığı aramada, 200 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekiplerince sökülen kenevirler, imha edildi.
Kaynak: AA