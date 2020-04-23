Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangında 1 dönümlük alan zarar gördü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangında 1 dönümlük alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangında 1 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA