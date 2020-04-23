Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangında 1 dönümlük alan zarar gördü.
23.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:38
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangında 1 dönümlük alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangında 1 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA