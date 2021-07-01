Kocaeli'de "orman yakma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de "orman yakma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de 'orman yakma' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "orman yakma" suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "orman yakma" suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "orman yakma" suçundan 8 yıl 4 ay ağır hapis cezası ile aranan M.Y'nin (33) İzmit'te olduğunu tespit eden ekipler harekete geçti.

Aranan hükümlü belirlenen adrese yapılan operasyonla gözaltına alındı.

M.Y, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Mahkeme salonunu buz kestiren anlar! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşadığını itiraf etti
Mahkeme salonunu buz kestiren anlar! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşadığını itiraf etti
Emniyette kardeşini öldürdüğünü itiraf eden şahıs, mahkemede ifade değiştirdi: Panik geçirdiğim için öyle söyledim
Emniyette kardeşini öldürdüğünü itiraf eden şahıs, mahkemede ifade değiştirdi: Panik geçirdiğim için öyle söyledim
Sonunda bu da oldu! Aile Sağlığı Merkezi'nden koronavirüs aşısı çalındı
Sonunda bu da oldu! Aile Sağlığı Merkezi'nden koronavirüs aşısı çalındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı Haluk Bilginer
Spor Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Gedson Fernandes Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli'de "orman yakma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 16:45:53. #1.16#

title