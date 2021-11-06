Kocaeli'de "Organ ve Doku Bağışı Haftası" etkinliği düzenlendi - Haberler
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Kocaeli'de "Organ ve Doku Bağışı Haftası" etkinliği düzenlendi

AA / Fahri Haner - Haberler | Güncel
Kocaeli'de

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde "Organ ve Doku Bağışı Haftası" dolayısıyla stant açıldı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde "Organ ve Doku Bağışı Haftası" dolayısıyla stant açıldı.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Organ ve Doku Bağışı Birim sorumlusu hemşire Gülay Karataş ve hemşire Hanife Geyik tarafından Gölcük Anıtpark'ta kurulan stantta vatandaşlar bilgilendirildi.

Gülay Karataş, yaptığı açıklamada, Gölcük halkının bu konuda duyarlı olduğunu belirterek, "Organ bağışı çok önemlidir. Bu gün hastanelerimizde yatmakta olan ve yaşama tutunması için çok sayıda organ bekleyen hastalarımız var. Bu organ bağış haftası nedeniyle organ bağış standımız halkımız tarafından çok ilgi gördü." diye konuştu.

AA / Fahri Haner - Son Dakika Haberleri
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