Kocaeli'de olumsuz hava şartları sebebiyle rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde eğitime ara verildi - Haberler
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Kocaeli'de olumsuz hava şartları sebebiyle rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde eğitime ara verildi

Kocaeli'de olumsuz hava şartları sebebiyle rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde eğitime ara verildi
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle rehabilitasyon merkezleri ve özel kreşlerde eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle rehabilitasyon merkezleri ve özel kreşlerde eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları, buzlanma ve don olayları nedeniyle kent genelinde hizmet veren rehabilitasyon merkezleri ve özel kreşlerin faaliyetlerine hafta sonu ara verilmesinin uygun görüldüğünü belirtti.

AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

Rehabilitasyon, Kocaeli, Güncel, Haber

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