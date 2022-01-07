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Kocaeli'de ölü yunus kıyıya vurdu

Kocaeli'de ölü yunus kıyıya vurdu
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde ölü yunus bulundu.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde ölü yunus bulundu.

Bayramoğlu Mahallesi'ndeki sahilde ölü yunus gören güvenlik görevlileri, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Darıca Belediyesi ekiplerinin incelemesi sonucu yunusun doğal etkenler nedeniyle öldüğü belirlendi.

Ekiplerce kıyıdan alınan yunus, daha sonra gömüldü.

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AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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